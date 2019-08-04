Появилось видео ливня в Керчи

СЕГОДНЯ 18:20 2019-08-04T18:24:06+03:00

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В Керчи хозяйничает ненастье: сильный ливень и шквалистый ветер.

В соцсети появился короткий ролик, где видно, как по улице в Керчи бежит поток воды.

- А куда воде с Митридата стекать? Чем больше асфальта и бетона на склонах, тем сильнее потоки с горы, больше и площадь сбора воды, - такой комментарий оставил один из пользователей соцсети.

Керчь: В городе сильный ливень .По центральным улицам бегут потоки воды. Видео:ПОДСЛУШАНО КЕРЧЬ/VK

Видео дополняют и фотографии, которые красноречиво показывают масштабы бедствия: плавают машины и люди.

Пожалуй, хуже всех пришлось жителям пригорода: в поселке Приозерном, Ленинского района, дождевую воду из частных домов пришлось откачивать насосами.

Вдобавок, появилась в соцсети информация, что прорвало плотину и вода затопила 15 домовладений.

Работы для сотрудников МЧС хватило на все выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU