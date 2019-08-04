Появилось видео ливня в Керчи
В Керчи хозяйничает ненастье: сильный ливень и шквалистый ветер.
В соцсети появился короткий ролик, где видно, как по улице в Керчи бежит поток воды.
- А куда воде с Митридата стекать? Чем больше асфальта и бетона на склонах, тем сильнее потоки с горы, больше и площадь сбора воды, - такой комментарий оставил один из пользователей соцсети.
Керчь: В городе сильный ливень .По центральным улицам бегут потоки воды. Видео:ПОДСЛУШАНО КЕРЧЬ/VK
Видео дополняют и фотографии, которые красноречиво показывают масштабы бедствия: плавают машины и люди.
Пожалуй, хуже всех пришлось жителям пригорода: в поселке Приозерном, Ленинского района, дождевую воду из частных домов пришлось откачивать насосами.
Вдобавок, появилась в соцсети информация, что прорвало плотину и вода затопила 15 домовладений.
Работы для сотрудников МЧС хватило на все выходные.
ИСТОЧНИК KP.RU