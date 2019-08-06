2019-08-06T16:28:42+03:00
Происшествия

В районе Симферополя ввели карантин из-за кота

Хвостатый подцепил бешенство
Сание ХАЛИЛОВА
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Фото: Сание Халилова / Не рекомендуется также контактировать с животными в близлежащих районахФото: Сание Халилова / Не рекомендуется также контактировать с животными в близлежащих районахФото: Сание ХАЛИЛОВА
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Несколько домов по улице Балаклавской попали под карантин из-за местного кота. Усатый-полосатый, к сожалению, заболел бешенством.

Из-за четвероногого карантин ввели во дворах домов № 51, 53, 55, 57 указом главы республики Сергея Аксенова.

Он продлится минимум два месяца "со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий”.

В течение этого периода нельзя торговать во дворах упомянутых домов домашними животными, проводить выставки, выводки и натаски. Также нельзя вывозить собак и кошек за пределы карантинной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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