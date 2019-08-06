Заместитель губернатора Севастополя ушел в отставку

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-06T11:57:54+03:00

Он проработал в правительстве города 2,5 года

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Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Владимир Татарчук заявил о том, что намерен уйти в отставку. Он переходит работать в другую структуру.

- Мой опыт и знания потребовались другой структуре. Я государственник, иду туда, где тяжело, - сказал Татарчук. Его заявление опубликовано на официальном сайте правительства Севастополя.

Владимир Татарчук, напомним, проработал в правительстве 2,5 года. Он возглавлял департамент общественной безопасности местного правительства, а в апреле 2018 года стал исполняющим обязанности вице-губернатора города.

Чиновник сообщил, что за время его работы в четыре раза снизилось количество погибших на пожарах, в воде, горах и при ДТП. Также в три раза уменьшилось количество убийств.

Напомним, 11 июля губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников ушел в отставку. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности губернатора города стал Михаил Развожаев.

ИСТОЧНИК KP.RU