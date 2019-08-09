У жителя Крыма изъяли порох и взрывпакеты

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-09T08:56:15+03:00

Пенсионеру грозит лишение свободы до 4 лет

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В Белогорском районе сотрудники полиции нашли у 64-летнего сельчанина незаконно хранящийся порох.

- В ходе осмотра домовладения в домовладении мужчины было выявлено сыпучее вещество, а также предметы, похожие на дымовую шашку и взрывпакеты, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

После экспертизы стало ясно, что пожилой мужчина хранил взрывчатое вещество «порох», имитационную шашку и взрывпакеты.

Сельчанин объяснил, что он приготовил «арсенал» для охоты и рыбалки.

На подозреваемого завели уголовное дело за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. По ч.1 ст.222.1 УК РФ ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Сейчас он дал подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU