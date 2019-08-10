Симферопольцам до конца следующей недели представят новый проект капремонта улицы Александра Невского
До конца следующей недели власти Симферополя планируют представить общественности обновленный проект капитального ремонта улицы Александра Невского.
- По поручению главы администрации Симферополя Натальи Маленко не позднее 16 августа на официальном сайте столичной администрации будет размещен баннер с активной ссылкой, где будет опубликована уточненная документация по проекту капитального ремонта улицы Александра Невского, – сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее, напомним, капремонт на улице Александра Невского планировалось сделать по проекту, разработанному в 2018 году, который предполагал снос 150 деревьев. Это взволновало общественников и жителей города, которые привыкли видеть центр города зеленым и тенистым.
Вскоре Наталья Маленко заявила, что будет "бороться за каждое дерево", а позже проинспектировала состояние деревьев вместе с общественниками. Также глава администрации сообщила, что часть проекта, в которой указаны четкое количество деревьев под снос, будет пересмотрена.
ИСТОЧНИК KP.RU