Симферопольцам до конца следующей недели представят новый проект капремонта улицы Александра Невского

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-10T11:54:21+03:00

В нем будет отсутствовать часть с точным количеством снесенных деревьев

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До конца следующей недели власти Симферополя планируют представить общественности обновленный проект капитального ремонта улицы Александра Невского.

- По поручению главы администрации Симферополя Натальи Маленко не позднее 16 августа на официальном сайте столичной администрации будет размещен баннер с активной ссылкой, где будет опубликована уточненная документация по проекту капитального ремонта улицы Александра Невского, – сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее, напомним, капремонт на улице Александра Невского планировалось сделать по проекту, разработанному в 2018 году, который предполагал снос 150 деревьев. Это взволновало общественников и жителей города, которые привыкли видеть центр города зеленым и тенистым.

Вскоре Наталья Маленко заявила, что будет "бороться за каждое дерево", а позже проинспектировала состояние деревьев вместе с общественниками. Также глава администрации сообщила, что часть проекта, в которой указаны четкое количество деревьев под снос, будет пересмотрена.

ИСТОЧНИК KP.RU