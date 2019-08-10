2019-08-10T11:54:21+03:00
Общество

Симферопольцам до конца следующей недели представят новый проект капремонта улицы Александра Невского

В нем будет отсутствовать часть с точным количеством снесенных деревьев
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Ранее на Александра Невского планировали снести 150 деревьевРанее на Александра Невского планировали снести 150 деревьевФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

До конца следующей недели власти Симферополя планируют представить общественности обновленный проект капитального ремонта улицы Александра Невского.

- По поручению главы администрации Симферополя Натальи Маленко не позднее 16 августа на официальном сайте столичной администрации будет размещен баннер с активной ссылкой, где будет опубликована уточненная документация по проекту капитального ремонта улицы Александра Невского, – сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее, напомним, капремонт на улице Александра Невского планировалось сделать по проекту, разработанному в 2018 году, который предполагал снос 150 деревьев. Это взволновало общественников и жителей города, которые привыкли видеть центр города зеленым и тенистым.

Вскоре Наталья Маленко заявила, что будет "бороться за каждое дерево", а позже проинспектировала состояние деревьев вместе с общественниками. Также глава администрации сообщила, что часть проекта, в которой указаны четкое количество деревьев под снос, будет пересмотрена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 раз отрежь: Украинец украл со склада «Крымтелекома» 800 кг кабеля
В Судаке сняли с гор мужчину, повредившего ногу
От симферопольского аэропорта хотят запустить железнодорожный автоэкспресс в курортные города Крыма
Погода в Крыму на 10 августа: до +31 градуса и дождь
Проезд к Ай-Петри через Соколиное закрыли
Суд отправил в тюрьму бывшего начальника ОБЭП Алушты
70 лет "на службе": Ушла из жизни старейшая хранительница дома-музея Чехова в Ялте
В Детском парке сотрудника аттракциона ранили из пневматического оружия
Длинные выходные в безопасности: Крымские спасатели будут дежурить в усиленном режиме
Талисман аэропорта Симферополь Алиса отметила первую 100-дневку службы
В санаториях «Курортов Крыма» на ЮБК проходят музыкальные концерты, театральные и цирковые представления
Женщина застряла в крымских горах около водопада Джур-Джур
В Крыму военнослужащий спас из огня 4-летнего ребенка
В Крыму ракетные комплексы «Бастион» «уничтожают» морские цели
Крымские росгвардейцы нашли и вернули родителям потерявшуюся 4-летнюю дочь
В Севастополе вынесли приговор капитану-браконьеру
В день города Ялты работа общественного транспорта будет продлена
День Ялты: Горожане могут бесплатно побывать в 11 музеях
У жителя Крыма изъяли порох и взрывпакеты
На въезде в Симферополь установят мусульманский полумесяц
Погода в Симферополе на 9 августа: Дождя не будет
В Севастополе на двух маршрутах можно оплачивать проезд с помощью бесконтактной карты
В Алуште из-за низкой зарплаты с начала года уволился весь состав судебных приставов