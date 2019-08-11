2019-08-11T10:03:54+03:00
Общество

В Крыму в три раза увеличилось количество автобусных рейсов от границы с Украиной

В разгар курортного сезона власти запустили дополнительный транспорт
Анастасия ЖУКОВА
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Автобусы ходят с интервалом в полчасаАвтобусы ходят с интервалом в полчасаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Количество автобусных рейсов от границы с Украиной в города Крыма увеличили втрое.

В частности, дополнительные 24 рейса от пункта пропуска «Армянск» до Симферополя, Феодосии, Евпатории и Керчи запустили в эту пятницу.

Как уточнили в пресс-службе Министерства транспорта Республики Крым, первый автобус от границы уходит в полночь и следует до станции «Курортная» в Симферополе. Последний отправляется в 22.00.

- Интервал движения автобусов составляет 30 минут – один час, - рассказали в транспортном ведомстве. - Прежние 12 рейсов ходят по старому расписанию и являются транзитными, новые рейсы имеют статус «экспресс».

Билеты можно приобрести в кассе на автостанции близ пункта пропуска.

Как сообщилось, официальный маршрут из Симферополя до пункта пропуска «Джанкой» запустили с 24 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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