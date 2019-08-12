В Крыму наркодилеру дали 8 лет колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-12T10:28:40+03:00

Обвиняемый будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Суд Республики Крым приговорил 37-летнего жителя Черноморского района к восьми годам колонии строгого режима за торговлю наркотиками.

- В декабре 2018 года был задержан с поличным житель села Калиновка Черноморского района, который предпринял попытку реализовать более четырнадцати граммов марихуаны, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Когда провели осмотр в жилье мужчины, то нашли различные приспособления для употребления наркотических веществ.

Черноморский районный суд за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере приговорил крымчанина к восьми годам колонии строго режима. Так же его оштрафовали на 4 000 рублей за незаконный оборот наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU