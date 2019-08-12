В Крыму наркодилеру дали 8 лет колонии строгого режима
Суд Республики Крым приговорил 37-летнего жителя Черноморского района к восьми годам колонии строгого режима за торговлю наркотиками.
- В декабре 2018 года был задержан с поличным житель села Калиновка Черноморского района, который предпринял попытку реализовать более четырнадцати граммов марихуаны, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Когда провели осмотр в жилье мужчины, то нашли различные приспособления для употребления наркотических веществ.
Черноморский районный суд за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере приговорил крымчанина к восьми годам колонии строго режима. Так же его оштрафовали на 4 000 рублей за незаконный оборот наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU