В Керчи на пожаре спасли женщину
В Керчи загорелся дом. Из двухэтажного барака эвакуировали 8 человек, причем одну женщину вытащили буквально из огня.
Когда поступило сообщение, что в двухэтажке на улице Голощапова из-под крыши идет дым, то к месту ЧП были направлены подразделения МЧС.
- Выяснилось, что произошло загорание кровли здания, и огонь распространился на жилые помещения 1-го этажа, - сообщает начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев. - Необходима срочная эвакуация жильцов.
Когда керченские пожарные попали в комнаты, заполненные дымом, то нашли там двух пострадавших. Одного человека не удалось спасти – он получил травмы несовместимые с жизнью. Второго пострадавшего – 43-летнюю женщину передали сотрудникам «Скорой помощи».
Пожар потушили, но огонь успел уничтожить 1 квартиру и крышу на площади 20 квадратных метров. Также пострадали еще три квартиры.
Сейчас эксперты разбираются в причинах пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU