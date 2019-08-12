В Керчи на пожаре спасли женщину

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-12T14:31:54+03:00

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В Керчи загорелся дом. Из двухэтажного барака эвакуировали 8 человек, причем одну женщину вытащили буквально из огня.

Когда поступило сообщение, что в двухэтажке на улице Голощапова из-под крыши идет дым, то к месту ЧП были направлены подразделения МЧС.

- Выяснилось, что произошло загорание кровли здания, и огонь распространился на жилые помещения 1-го этажа, - сообщает начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев. - Необходима срочная эвакуация жильцов.

Когда керченские пожарные попали в комнаты, заполненные дымом, то нашли там двух пострадавших. Одного человека не удалось спасти – он получил травмы несовместимые с жизнью. Второго пострадавшего – 43-летнюю женщину передали сотрудникам «Скорой помощи».

Пожар потушили, но огонь успел уничтожить 1 квартиру и крышу на площади 20 квадратных метров. Также пострадали еще три квартиры.

Сейчас эксперты разбираются в причинах пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU