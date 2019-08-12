2019-08-12T14:17:55+03:00
Происшествия

Севастополец получил 2 года условно: Он нашел две банковские карточки и снял 28 000 рублей

Мужчину осудили за кражу
Галина КОВАЛЕНКО
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Нельзя поддаваться искушению и снимать деньги с чужих карточек.Нельзя поддаваться искушению и снимать деньги с чужих карточек.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе суд вынес приговор 46-летнему мужчине, совершившему кражу с банковского счета.

- Злоумышленник, находясь на общественной остановке транспорта, обнаружил на земле две зарплатные пластиковые банковские карты и отрезок бумаги с пин-кодами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Мужчина воспользовался ситуацией и снял в банкомате с чужих карточек деньги. Всего 28 тысяч рублей. Правда, деньги пришлось вернуть хозяину банковского счета. Вдобавок, суд приговорил севастопольца за кражу к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Приговор пока еще в силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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