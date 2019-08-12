Пусть не на коне, но все же рыцарь: Соцсети оценили фото Петросяна на ослике

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-12T15:34:44+03:00

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Знаменитый артист приехал на Крымский полуостров с гастролями и очень много времени проводит на Южном берегу. В Ялте Евгений Петросян наслаждается жизнью по полной программе: дышит свежим морским воздухом, посещает музеи и осматривает достопримечательности.

- Восемь лет назад здесь в Крыму я познакомился с этим очень милым осликом, - пост с такой подписью появился на его странице в Instagram.

Артист хочет найти этого ослика. Фото:petrosyanevgeny/Instagram

Евгений Ваганович пожаловался:

- Сегодня искал его и не мог найти. Интересно, сколько живут ослы?

Пользователи же объяснили, что ослики долго могут жить, если их на колбасу не пустят.

Не обошлось и без восторженных комментариев от поклонников артиста:

- Пусть не на коне, но все же рыцарь!

Другие же вспомнили знаменитую сцену из фильма «Кавказская пленница»:

- Шурик повзрослел! Сорок лет спустя!

ИСТОЧНИК KP.RU