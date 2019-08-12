Пусть не на коне, но все же рыцарь: Соцсети оценили фото Петросяна на ослике
Знаменитый артист приехал на Крымский полуостров с гастролями и очень много времени проводит на Южном берегу. В Ялте Евгений Петросян наслаждается жизнью по полной программе: дышит свежим морским воздухом, посещает музеи и осматривает достопримечательности.
- Восемь лет назад здесь в Крыму я познакомился с этим очень милым осликом, - пост с такой подписью появился на его странице в Instagram.
Артист хочет найти этого ослика. Фото:petrosyanevgeny/Instagram
Евгений Ваганович пожаловался:
- Сегодня искал его и не мог найти. Интересно, сколько живут ослы?
Пользователи же объяснили, что ослики долго могут жить, если их на колбасу не пустят.
Не обошлось и без восторженных комментариев от поклонников артиста:
- Пусть не на коне, но все же рыцарь!
Другие же вспомнили знаменитую сцену из фильма «Кавказская пленница»:
- Шурик повзрослел! Сорок лет спустя!
ИСТОЧНИК KP.RU