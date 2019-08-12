В России перед Новым годом заработает цифровая платформа для приемки жалоб предпринимателей

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-12T17:55:36+03:00

Главная задача новшества - обратная связь с представителями малого и среднего бизнеса

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До конца года в России запустят цифровую платформу для жалоб предпринимателей.

- В Российской Федерации до конца 2019 года запустят цифровую платформу для поддержки представителей малого и среднего бизнеса, - сообщает Крымское информационное агентство.

Светлана Чупшева, гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым сказала:

- По поручению Президента РФ до конца года мы должны запустить единую федеральную цифровую платформу по взаимодействию с бизнесом в части регулярной обратной связи на жалобы со стороны предпринимателей и на необоснованные проверки со стороны контрольно-надзорных органов.

Планируется, что новшество начнет функционировать не позднее 15 декабря.

Уже зарегистрирован оператор цифровой платформы, в работе и порядок взаимодействия с силовыми ведомствами.

На сегодняшний день идет речь о запуске акселерационной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU