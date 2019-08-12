В России перед Новым годом заработает цифровая платформа для приемки жалоб предпринимателей
До конца года в России запустят цифровую платформу для жалоб предпринимателей.
- В Российской Федерации до конца 2019 года запустят цифровую платформу для поддержки представителей малого и среднего бизнеса, - сообщает Крымское информационное агентство.
Светлана Чупшева, гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым сказала:
- По поручению Президента РФ до конца года мы должны запустить единую федеральную цифровую платформу по взаимодействию с бизнесом в части регулярной обратной связи на жалобы со стороны предпринимателей и на необоснованные проверки со стороны контрольно-надзорных органов.
Планируется, что новшество начнет функционировать не позднее 15 декабря.
Уже зарегистрирован оператор цифровой платформы, в работе и порядок взаимодействия с силовыми ведомствами.
На сегодняшний день идет речь о запуске акселерационной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства.
ИСТОЧНИК KP.RU