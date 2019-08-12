2019-08-12T18:24:22+03:00
Общество

В Севастополе на улице Меньшикова ограничат проезд до октября

Закрытие дороги пройдет в два этапа
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе приводят в порядок улицы и дороги.В Севастополе приводят в порядок улицы и дороги.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В городе-герое Севастополе идет благоустройство улиц и дорог, что, конечно же, несет определенные неудобства для жителей и гостей полуострова. Например, на улице Меньшикова ограничат проезд до октября.

- Делать это будут в несколько этапов, - сообщает ForPost. - Проезд по улице Меньшикова между домом № 12 на улице Шелкунова до перекрестка с улицей Глухова закрывается с 12 августа и по 9 сентября.

Затем запрещающие проезд знаки перенесут на следующий участок, в район между перекрестками с улицей Глухова и улицей Вакуленчука. Здесь «кирпич» повесят аж до 30 сентября.

Поэтому автолюбителям стоит заранее продумать свои маршруты для передвижения в этой части города Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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