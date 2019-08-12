В Севастополе на улице Меньшикова ограничат проезд до октября
В городе-герое Севастополе идет благоустройство улиц и дорог, что, конечно же, несет определенные неудобства для жителей и гостей полуострова. Например, на улице Меньшикова ограничат проезд до октября.
- Делать это будут в несколько этапов, - сообщает ForPost. - Проезд по улице Меньшикова между домом № 12 на улице Шелкунова до перекрестка с улицей Глухова закрывается с 12 августа и по 9 сентября.
Затем запрещающие проезд знаки перенесут на следующий участок, в район между перекрестками с улицей Глухова и улицей Вакуленчука. Здесь «кирпич» повесят аж до 30 сентября.
Поэтому автолюбителям стоит заранее продумать свои маршруты для передвижения в этой части города Севастополя.
ИСТОЧНИК KP.RU