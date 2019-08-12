СЕГОДНЯ 20:34 2019-08-12T20:44:40+03:00

Развожаев готов заплатить штраф за поездку с Путиным без мотошлема. Фото: kremlin.ru

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В эти выходные на Крымском полуострове побывал президент России Владимир Путин. Он с ветерком прокатил на мотоцикле «Урал» врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и главу Республики Крым Сергея Аксенова.

Глава государства сел за руль, Михаилу Развожаеву досталось пассажирское место, а Сергей Аксенов устроился в люльке мотоцикла.

- Знаете, более уверенно себя никогда не чувствовал, как в этот раз, - цитирует НТС врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который поделился с представителями СМИ своими впечатлениями о поездке на мотоцикле.

Прокомментировал он и справедливые замечания горожан, что нарушил ПДД, не надев шлем.

- Если штраф будет выписан – я его, конечно же, заплачу. Я законопослушный гражданин, - согласился понести наказание Михаил Развожаев.

ИСТОЧНИК KP.RU