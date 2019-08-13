2019-08-13T09:15:41+03:00
Общество

В Симферополе 13 августа частично отключат свет на улицах 18 улицах

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Света не будет целый день.Света не будет целый день.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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13 августа, во вторник, в крымской столице отключат электроэнергию на ряде улиц. Всего в зону "отключки" попадет без малого два десятка улиц Симферополя.

- Проводятся ремонтные работы, - сообщает ГУП «Крымэнерго».

Крымские энергетики обещают, что небольшие неудобства для абонентов в будущем обернуться стабильным и бесперебойным электроснабжением.

Отключение в городе продлится с 8.00 до 17.00.

Где не будет света в Симферополе:

улица Ростовская, 18, 19, 20, 23, 25, 30;

улица Крымская, 5;

улица Малофонтанная,12-24 (чет),11-17(нечет);

улица Нижнегоспитальная, 2-24 (чет), 3-9 (нечет);

улица Каффаеци, 2/4;

улица Спендиарова, 1-20;

улица Серябрикова, 1-20;

улица Айвазовского, 2-12 (чет),11/5;

улица Суреньянц, 2-12(чет), 1-9(нечет);

улица Саакяна, 30;

улица Баграмяна, 9/21;

улица Березовая, 4,16;

проспект Победы, 364-426(чет), 430;

улица Сарматская, 1-11 (нечет);

улица Хаджи Герей, 14-58(чет), 15-43(нечет);

улица Челеби Джихан, 2-26, 36-62 (чет), 1-63(нечет);

улица Азизлер, 2-36 (чет), 1-33 (нечет);

улица Шинтлер, 12-24 (нечет)

ИСТОЧНИК KP.RU

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