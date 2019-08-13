В Симферополе 13 августа частично отключат свет на улицах 18 улицах
13 августа, во вторник, в крымской столице отключат электроэнергию на ряде улиц. Всего в зону "отключки" попадет без малого два десятка улиц Симферополя.
- Проводятся ремонтные работы, - сообщает ГУП «Крымэнерго».
Крымские энергетики обещают, что небольшие неудобства для абонентов в будущем обернуться стабильным и бесперебойным электроснабжением.
Отключение в городе продлится с 8.00 до 17.00.
Где не будет света в Симферополе:
улица Ростовская, 18, 19, 20, 23, 25, 30;
улица Крымская, 5;
улица Малофонтанная,12-24 (чет),11-17(нечет);
улица Нижнегоспитальная, 2-24 (чет), 3-9 (нечет);
улица Каффаеци, 2/4;
улица Спендиарова, 1-20;
улица Серябрикова, 1-20;
улица Айвазовского, 2-12 (чет),11/5;
улица Суреньянц, 2-12(чет), 1-9(нечет);
улица Саакяна, 30;
улица Баграмяна, 9/21;
улица Березовая, 4,16;
проспект Победы, 364-426(чет), 430;
улица Сарматская, 1-11 (нечет);
улица Хаджи Герей, 14-58(чет), 15-43(нечет);
улица Челеби Джихан, 2-26, 36-62 (чет), 1-63(нечет);
улица Азизлер, 2-36 (чет), 1-33 (нечет);
улица Шинтлер, 12-24 (нечет)
ИСТОЧНИК KP.RU