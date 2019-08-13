Дым, стрельба, взрывы и крики: 500 военных проходят в Крыму психологическую полосу препятствий
Отдельная бригада береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота проходят психологическую полосу препятствий на боевом полигоне «Ангарский» в Крыму. В учении задействовано более 500 военнослужащих.
- Психологическая полоса препятствий максимально приближена к условиям ведения боевых действий, - сообщает пресс-служба Черноморского флота. - Дымовые завесы и открытый огонь сопровождается звуками ведения боевых действий - стрельбой, взрывами и криками.
На учения военнослужащие развернули пункты военно-социальной, информационно-пропагандистской и культурно-досуговой работы, психологической помощи и реабилитации.
На полигоне оборудовали полевую сцену и концертный зал, а для верующих установили полевые мечеть и православный храм.
ИСТОЧНИК KP.RU