Дым, стрельба, взрывы и крики: 500 военных проходят в Крыму психологическую полосу препятствий

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-13T09:52:28+03:00

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Отдельная бригада береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота проходят психологическую полосу препятствий на боевом полигоне «Ангарский» в Крыму. В учении задействовано более 500 военнослужащих.

- Психологическая полоса препятствий максимально приближена к условиям ведения боевых действий, - сообщает пресс-служба Черноморского флота. - Дымовые завесы и открытый огонь сопровождается звуками ведения боевых действий - стрельбой, взрывами и криками.

На учения военнослужащие развернули пункты военно-социальной, информационно-пропагандистской и культурно-досуговой работы, психологической помощи и реабилитации.

На полигоне оборудовали полевую сцену и концертный зал, а для верующих установили полевые мечеть и православный храм.

ИСТОЧНИК KP.RU