По Крымскому мосту 12 августа проехало рекордное количество машин

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-13T10:28:15+03:00

В 2018 году рекорд зафиксировали в этот же день. Фото: инфоцентра "Крымский мост"

За сутки Керченский пролив пересекли почти 36 тысяч автомобилей

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Новый рекорд трафика на Крымском мосту зафиксировали 12 августа - 35,9 тысячи машин в сутки. В прошлом году наибольшую интенсивность зафиксировали в этот же день - 33 тысячи.

Кстати, всего за 10 недель лета по мосту через Керченский пролив проехали 1,7 миллиона автомобилей.

- Крымский поток (в сторону Керчи) превышает таманский примерно на 7 процентов. 4 августа был отмечен рекордный трафик движения с материка на полуостров: более 21 тысячи машин за сутки. Это почти на 2 тысячи автомобилей больше максимального крымского трафика (за сутки в одну сторону) августа 2018 года, - уточнили в инфоцентре «Крымский мост».

Всего с начала работы моста по нему проехало 6,5 миллиона машин. Эксплуатация автодорожной части в осуществляется в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU