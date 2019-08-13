По Крымскому мосту 12 августа проехало рекордное количество машин
Новый рекорд трафика на Крымском мосту зафиксировали 12 августа - 35,9 тысячи машин в сутки. В прошлом году наибольшую интенсивность зафиксировали в этот же день - 33 тысячи.
Кстати, всего за 10 недель лета по мосту через Керченский пролив проехали 1,7 миллиона автомобилей.
- Крымский поток (в сторону Керчи) превышает таманский примерно на 7 процентов. 4 августа был отмечен рекордный трафик движения с материка на полуостров: более 21 тысячи машин за сутки. Это почти на 2 тысячи автомобилей больше максимального крымского трафика (за сутки в одну сторону) августа 2018 года, - уточнили в инфоцентре «Крымский мост».
Всего с начала работы моста по нему проехало 6,5 миллиона машин. Эксплуатация автодорожной части в осуществляется в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU