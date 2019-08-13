2019-08-13T13:36:27+03:00
Происшествия

В ДТП под Судаком пострадали двое детей

На место аварии выехали спасатели
Александра КОРШУНОВА
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Авария в районе села Веселое. Фото: пресс-служба МЧС РКАвария в районе села Веселое. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В районе села Веселое, под Судаком, произошла авария с участием двух автомобилей - ВАЗ-2107 и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП есть пострадавшие - пять человек, двое из них дети.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, малышам пять лет и три года.

Пострадавших перенесли к машине "скорой" помощи. Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших перенесли к машине "скорой" помощи. Фото: пресс-служба МЧС РК

На место происшествия немедленно выехали спасатели. Они провели операцию по дислокации пострадавших.

Также там приняли меры по обеспечению пожарной безопасности при ДТП: отключили силовые провода от АКБ автомобилей, выставили дорожные конуса для ограждения места аварии.

Спасатели настоятельно рекомендуют автомобилистам соблюдать необходимые меры безопасности. Водителям нужно обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, планируя поездки на дальние расстояния.

ВАЖНО! Строго соблюдайте правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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