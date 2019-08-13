Пожарные вывели из огня пенсионерку
Около 22.00 часов в службу спасения поступил сигнал, что в селе Журавки Кировского района горит квартира. Внутри могут быть люди.
На вызов выдвинулась дежурная смена пожарных. Для усиления привлекли сотрудников пожарной части села Приветное и спасателей МЧС.
- По прибытии на место выяснилось, что горит квартира на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома барачного типа, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Первым делом пожарные проникли в задымленное помещение. В комнате они обнаружили пенсионерку. Женщину вывели из помещения и передали медикам.
Уже через 10 минут огонь был потушен. Пожар повредил стены и потолок, в плачевном состоянии сейчас отделка квартиры, мебель и личные вещи. К счастью, жертв или пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
МЧС напоминает, что в случае возникновения пожара звоните в службу спасения «101» - единый номер пожарных и спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU