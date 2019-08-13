2019-08-13T16:03:06+03:00
Происшествия

Пожарные вывели из огня пенсионерку

Вовремя прибывшие спасатели ликвидировали пожар и спасли от удушья хозяйку комнаты
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Пожарныеп справились с возгоранием за 10 минут.Пожарныеп справились с возгоранием за 10 минут.
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Около 22.00 часов в службу спасения поступил сигнал, что в селе Журавки Кировского района горит квартира. Внутри могут быть люди.

На вызов выдвинулась дежурная смена пожарных. Для усиления привлекли сотрудников пожарной части села Приветное и спасателей МЧС.

- По прибытии на место выяснилось, что горит квартира на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома барачного типа, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Первым делом пожарные проникли в задымленное помещение. В комнате они обнаружили пенсионерку. Женщину вывели из помещения и передали медикам.

Уже через 10 минут огонь был потушен. Пожар повредил стены и потолок, в плачевном состоянии сейчас отделка квартиры, мебель и личные вещи. К счастью, жертв или пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

МЧС напоминает, что в случае возникновения пожара звоните в службу спасения «101» - единый номер пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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