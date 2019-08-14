Летний зной: В Крыму 14 августа до 34 градусов жары

СЕГОДНЯ 06:35 2019-08-14T06:35:32+03:00

Осадков на полуострове не ожидается

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В Симферополе 14 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 градусов, днем 32…34 градуса.

В Севастополе в среду малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 22…25 градусов, днем 30…32 градуса.

В Керчи 14 августа также без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 12-15 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 30…32°.

Температура морской воды:

В Черном море: в Феодосии 23°, Алуште 23°, Ялте 24°, в р-не горы Карадаг 23°, Севастополе 23…25°, Евпатории 24°, Черноморском 22°, в Керченском проливе 25°, в Азовском море 25°.

ИСТОЧНИК KP.RU