Следком проводит проверку по факту смерти дайвера в Крыму
Следователи проводят проверку по факту гибели дайвера в Крыму. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его тело обнаружили в открытом море.
Пострадавшего нашли спасатели в Черноморском районе в ходе обследования труднодоступных мест береговой линии.
- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Напомним, еще один дайвер также в Черноморском районе получил ранение в грудную клетку из подводного ружья. Спасателям удалось оперативно доставить 21-летнего парня сотрудникам «скорой» помощи. После этого пострадавшего отвезли в больницу.
Спасатели настоятельно просят любителей экстремального вида спорта соблюдать необходимые правила безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU