Следком проводит проверку по факту смерти дайвера в Крыму

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-13T17:57:04+03:00

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Следователи проводят проверку по факту гибели дайвера в Крыму. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его тело обнаружили в открытом море.

Пострадавшего нашли спасатели в Черноморском районе в ходе обследования труднодоступных мест береговой линии.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым.

Напомним, еще один дайвер также в Черноморском районе получил ранение в грудную клетку из подводного ружья. Спасателям удалось оперативно доставить 21-летнего парня сотрудникам «скорой» помощи. После этого пострадавшего отвезли в больницу.

Спасатели настоятельно просят любителей экстремального вида спорта соблюдать необходимые правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU