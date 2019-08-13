Волонтеры очистили от мусора крымский пещерный город Бакла

СЕГОДНЯ 18:09 2019-08-13T18:26:58+03:00

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В Крыму по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря завершился еще один этап проекта «АрхеоМост. Путь к древнему Крыму».

В этот раз на территории древнего пещерного города Бакла (Бахчисарайский районе - прим. Ред.) с 20 по 27 июля прошла целая экологическая экспедиция.

Молодые люди всю неделю, живя в полевых условиях, с помощью необходимых инструментов очищали склоны и пещеры от надписей, которые не имеют исторической ценности, передает Крымское информационное агентство.

А во второй половине дня для участников проводились мастер-классы по лепке, фотографии и скалолазанию.

Отец Михаил рассказал, что в пещерах, где работали волонтеры, нет культурного слоя.

- Также экспедиция работала на тех объектах, где сильное выветривание - это процесс механического разрушения и химического изменения. Поэтому, что бы не говорили «диванные эксперты» мы не можем повредить культурный слой на этих объектах - его просто нет, - подчеркнул отец Михаил.

ИСТОЧНИК KP.RU