В центре Симферополя легковушка «влетела» в столб

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-14T11:04:13+03:00

Информации о пострадавших пока нет

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Утро среды, 14 августа, для кого-то выдалось не добрым. Прямо в центре Симферополя, на пересечении улиц Гагарина и Гайдара, произошла авария.

Там легковой автомобиль врезался в столб (!).

Причины, по которым произошло ДТП, пока неизвестны. Также нет информации есть ли пострадавшие.

Напомним, под Судаком в аварии пострадали пять человек, из них - двое малолетние дети. На место аварии выехали спасатели, которые оказали помощь пострадавшим и перенесли их к машине "скорой" помощи".

Сотрудники МЧС Крыма настоятельно просят водителей быть внимательными за рулем и не нарушать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU