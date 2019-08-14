2019-08-14T11:04:13+03:00
Происшествия

В центре Симферополя легковушка «влетела» в столб

Информации о пострадавших пока нет
Александра КОРШУНОВА
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Причины ДТП неизвестныПричины ДТП неизвестныФото: Анастасия ЖУКОВА
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Утро среды, 14 августа, для кого-то выдалось не добрым. Прямо в центре Симферополя, на пересечении улиц Гагарина и Гайдара, произошла авария.

Там легковой автомобиль врезался в столб (!).

Причины, по которым произошло ДТП, пока неизвестны. Также нет информации есть ли пострадавшие.

Напомним, под Судаком в аварии пострадали пять человек, из них - двое малолетние дети. На место аварии выехали спасатели, которые оказали помощь пострадавшим и перенесли их к машине "скорой" помощи".

Сотрудники МЧС Крыма настоятельно просят водителей быть внимательными за рулем и не нарушать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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