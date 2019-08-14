В центре Симферополя легковушка «влетела» в столб
Информации о пострадавших пока нет
Причины ДТП неизвестныФото: Анастасия ЖУКОВА
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Утро среды, 14 августа, для кого-то выдалось не добрым. Прямо в центре Симферополя, на пересечении улиц Гагарина и Гайдара, произошла авария.
Там легковой автомобиль врезался в столб (!).
Причины, по которым произошло ДТП, пока неизвестны. Также нет информации есть ли пострадавшие.
Напомним, под Судаком в аварии пострадали пять человек, из них - двое малолетние дети. На место аварии выехали спасатели, которые оказали помощь пострадавшим и перенесли их к машине "скорой" помощи".
Сотрудники МЧС Крыма настоятельно просят водителей быть внимательными за рулем и не нарушать скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU