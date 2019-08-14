2019-08-14T17:38:07+03:00
Общество

В Севастополе неизвестные пилят парк напротив торгового центра «Муссон»

Никаких разрешительных документов у рабочих не оказалось
Александра КОРШУНОВА
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Очевидцы рассказали, что уничтожаются абсолютно здоровые растения. Фото: "Независимое телевидение Севастополя"Очевидцы рассказали, что уничтожаются абсолютно здоровые растения. Фото: "Независимое телевидение Севастополя"
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Напротив торгового центра «Муссон» в Севастополе начался спил деревьев в парке «Каменный цветок». Очевидцы рассказали, что рабочие уничтожают абсолютно здоровые растения.

На любые вопросы они отвечать отказались, а никаких документов не предоставили.

Сейчас в землю устанавливают деревянные копья и работает бурильная техника, передает «Независимое телевидение Севастополя».

После сообщений в СМИ на место выехали представители Департамента городского хозяйства. А после - сотрудники полиции.

- Нам удалось определить сосны. Возможно, тут еще есть единичные экземпляры можжевельника колючего. Этот участок находится в собственности. И владелец может осуществлять снос, пересадку или обрезку зеленых насаждений по своему решению, - сообщил специалист-эксперт отдела надзора в сфере особо охраняемых природных территорий Главного управления природных ресурсов и экологии правительства Севастополя Виталий Карпенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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