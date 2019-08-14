В Ялте врачи спасли мужчину с двумя ножевыми ранениями в шею
Врачи Ялтинской подстанции буквально спасли от смерти 40-летнего мужчину. Истекающего кровью человека к ближайшему пункту «скорой» помощи в городе привез водитель такси.
Оказалось, что пострадавшему нанесли два ножевых ранения «колото-резанного» характера в область шеи.
- Была задета сонная артерия. Мужчина потерял большое количество крови, в следствии чего нарастал «геморрагический шок» - такое состояние развивается в результате острой кровопотери, - рассказали «КП-Крым» в Центре медицины катастроф Крыма.
Бригада медиков сразу принялась спасать мужчину. К счастью, интенсивность кровотечения удалось приостановить.
Специалисты провели инфузионную терапию, ввели пострадавшему обезболивающие.
Спустя 45 минут состояние мужчины начало стабилизироваться, его отвезли в ближайший стационар.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по факту случившегося.
Врачи Ялтинской подстанции и «скорой» помощи, которые спасли пациента: Клин Виктор Иосифович и Меньшикова Виктория Владимировна.
ИСТОЧНИК KP.RU