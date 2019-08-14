2019-08-14T19:02:02+03:00
Происшествия

В Ялте врачи спасли мужчину с двумя ножевыми ранениями в шею

Пострадавший истекал кровью
Александра КОРШУНОВА
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Сейчас в происшествии разбираются сотрудники полицииСейчас в происшествии разбираются сотрудники полицииФото: Из архива "КП"
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Врачи Ялтинской подстанции буквально спасли от смерти 40-летнего мужчину. Истекающего кровью человека к ближайшему пункту «скорой» помощи в городе привез водитель такси.

Оказалось, что пострадавшему нанесли два ножевых ранения «колото-резанного» характера в область шеи.

- Была задета сонная артерия. Мужчина потерял большое количество крови, в следствии чего нарастал «геморрагический шок» - такое состояние развивается в результате острой кровопотери, - рассказали «КП-Крым» в Центре медицины катастроф Крыма.

Бригада медиков сразу принялась спасать мужчину. К счастью, интенсивность кровотечения удалось приостановить.

Специалисты провели инфузионную терапию, ввели пострадавшему обезболивающие.

Спустя 45 минут состояние мужчины начало стабилизироваться, его отвезли в ближайший стационар.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по факту случившегося.

Врачи Ялтинской подстанции и «скорой» помощи, которые спасли пациента: Клин Виктор Иосифович и Меньшикова Виктория Владимировна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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