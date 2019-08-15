В Алуште задержали двух чиновников, которые покрывали стихийную торговлю

СЕГОДНЯ 17:10 2019-08-15T17:48:06+03:00

В июле-августе муниципальные служащие получили по 15 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Женщина платила им по 15 тысяч рублей

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Два сотрудника администрации Алушты приняли от стихийной торговщицы денежное вознаграждение - по 15 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, двое чиновников исполняли обязанности по муниципальному контролю. Они обнаружили женщину, которая торговала в неположенном месте и потребовали от нее деньги в обмен на то, чтобы не привлекать ее к административной ответственности.

- Полученные денежные средства они поделили между собой, после чего были задержаны сотрудниками полиции, - уточнили в пресс-службе.

Задержанные признались в том, что брали деньги, прикрывая стихийную торговлю. Сейчас устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности. После проверки материалы передадут в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU