2019-08-18T09:14:12+03:00
Общество

Дожди и грозы: Прогноз погоды в Крыму на 18 августа

На полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Александра КОРШУНОВА
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Ознакомьтесь с прогнозом погоды на воскресеньеОзнакомьтесь с прогнозом погоды на воскресеньеФото: Юрий ЮГАНСОН
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В Симферополе 18 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…16 градусов, днем 25…27 градусов.

В Севастополе в воскресенье также без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма сегодня ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 26…28°.

В Керчи 18 августа ночью и днем без осадков, вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 градусов, днем 24…26 градусов.

Температура морской воды:

В Черном море: в Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 24°, в р-не горы Карадаг 23°, Севастополе 23…24°, Евпатории 23°, Черноморском 19°, в Керченском проливе 24°, в Азовском море 24°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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