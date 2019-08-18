С начала курортного сезона в Крым по «единому» билету прибыло больше 250 тысяч туристов
В Крым с 30 апреля по 16 августа 2019 года по «единому» билету и обратно перевезли 253 тысячи пассажиров. На полуостров прибыло 148 тысяч человек, а выехало - 104 тысячи.
Как сообщили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции», в пик сезона такой услугой пользуется каждый день до 5 тысяч человек. А для перевозки задействовано 120 автобусов.
- Феодосия и Евпатория являются самыми популярными городами среди пассажиров - 27 и 26 тысяч человек. Ялту и Симферополь для отдыха выбрали 24 и 22 тысячи туристов, - уточнили в пресс-службе.
В Судак за этот период прибыло 18 тысяч туристов, в Севастополь - 17 тысяч и Керчь - почти 12 тысяч.
Всего по состоянию на 16 августа на период до 30 сентября оформлено 340 тысяч «единых» билетов.
Напомним, перевозки по «единому» билету в 2019 году осуществляются в 7 городов Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU