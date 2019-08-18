С начала курортного сезона в Крым по «единому» билету прибыло больше 250 тысяч туристов

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-18T10:30:29+03:00

Такой услугой ежедневно пользуется около 5 тысяч человек

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В Крым с 30 апреля по 16 августа 2019 года по «единому» билету и обратно перевезли 253 тысячи пассажиров. На полуостров прибыло 148 тысяч человек, а выехало - 104 тысячи.

Как сообщили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции», в пик сезона такой услугой пользуется каждый день до 5 тысяч человек. А для перевозки задействовано 120 автобусов.

- Феодосия и Евпатория являются самыми популярными городами среди пассажиров - 27 и 26 тысяч человек. Ялту и Симферополь для отдыха выбрали 24 и 22 тысячи туристов, - уточнили в пресс-службе.

В Судак за этот период прибыло 18 тысяч туристов, в Севастополь - 17 тысяч и Керчь - почти 12 тысяч.

Всего по состоянию на 16 августа на период до 30 сентября оформлено 340 тысяч «единых» билетов.

Напомним, перевозки по «единому» билету в 2019 году осуществляются в 7 городов Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU