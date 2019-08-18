За прошедшую неделю сотрудники МЧС Крыма спасли 29 человек
В Крыму за прошедшую недели спасатели 23 раза привлеклись к ликвидации дорожно-транспортных происшествий. В результате оперативных действий удалось оказать помощь 29 пострадавшим.
Их них шесть - дети.
К сожалению, еще два человека погибли.
- Всего было ликвидировано 148 пожаров, в горно-лесной зоне проведено 15 поисково-спасательных операций, на воде зафиксировано 5 происшествий, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Кроме того, профильный министр сообщил, что на воде зафиксировано 5 происшествий, в результате которых погибло 5 человек.
В МЧС просят жителей и туристов соблюдать необходимые меры безопасности. В в случае чрезвычайных ситуаций звонить по номер "101".
ИСТОЧНИК KP.RU