2019-08-18T13:34:02+03:00
Общество

За прошедшую неделю сотрудники МЧС Крыма спасли 29 человек

Из них шестеро детей
Александра КОРШУНОВА
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Сотрудники МЧС просят соблюдать необходимые меры безопасностиСотрудники МЧС просят соблюдать необходимые меры безопасностиФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Крыму за прошедшую недели спасатели 23 раза привлеклись к ликвидации дорожно-транспортных происшествий. В результате оперативных действий удалось оказать помощь 29 пострадавшим.

Их них шесть - дети.

К сожалению, еще два человека погибли.

- Всего было ликвидировано 148 пожаров, в горно-лесной зоне проведено 15 поисково-спасательных операций, на воде зафиксировано 5 происшествий, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Кроме того, профильный министр сообщил, что на воде зафиксировано 5 происшествий, в результате которых погибло 5 человек.

В МЧС просят жителей и туристов соблюдать необходимые меры безопасности. В в случае чрезвычайных ситуаций звонить по номер "101".

ИСТОЧНИК KP.RU

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