2019-08-18T18:48:19+03:00
Происшествия

На ялтинском пляже пенсионер из-за ревности зарезал ножом мужчину

Пострадавший умер в реанимации
Александра КОРШУНОВА
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Мужчина находится по стражейМужчина находится по стражейФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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На одном из пляжей санатория в Ялте произошло ЧП - там приезжий пенсионер пырнул ножом мужчину. Как оказалось, преступник приревновал к нему свою жену.

На место происшествия немедленно выехали следователи.

Подозреваемым оказался 61-летний мужчина. Он ранее был неоднократно судим.

- Оказалось, что пенсионер ревновал свою жену к потерпевшему, на основании чего совершил преступление, нанеся противнику удар ножом. Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь пострадавшему и доставили его в больницу, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

К сожалению, из-за проникающего ранения пострадавший умер в реанимации.

В совершении преступления подозреваемый признался.

В отношении него возбудили уголовное дело, пенсионеру грозит до 15 лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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