На ялтинском пляже пенсионер из-за ревности зарезал ножом мужчину
На одном из пляжей санатория в Ялте произошло ЧП - там приезжий пенсионер пырнул ножом мужчину. Как оказалось, преступник приревновал к нему свою жену.
На место происшествия немедленно выехали следователи.
Подозреваемым оказался 61-летний мужчина. Он ранее был неоднократно судим.
- Оказалось, что пенсионер ревновал свою жену к потерпевшему, на основании чего совершил преступление, нанеся противнику удар ножом. Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь пострадавшему и доставили его в больницу, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
К сожалению, из-за проникающего ранения пострадавший умер в реанимации.
В совершении преступления подозреваемый признался.
В отношении него возбудили уголовное дело, пенсионеру грозит до 15 лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU