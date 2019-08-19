В Симферополе 19 августа частично отключат свет
19 августа, в понедельник, в столице Республики Крым произойдет отключение электричества, которое коснется относительно небольшой части города.
Энергетики ведут капитальный ремонт электросетей, проводятся и внеплановые работы, поэтому им приходится обесточивать линии.
ГУП "Крымэнерго" сообщает, что небольшие неудобства, которые сейчас терпят потребители обернутся надежным электроснабжением. Свет пропадет с восьми утра до пяти вечера.
Где не будет света в Симферополе 19 августа:
улица Азовская 2-28 (чет), 1-31 (нечет)
переулок Альпинистов/Азовская 24/10
улица Ухтомского/Азовская 35/2
Каменский массив:
садовые товарищества – «Гвоздика», «Звездочка», «Локомотивец», «Бодрость» и «Здоровье».
ИСТОЧНИК KP.RU