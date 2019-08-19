В Симферополе 19 августа частично отключат свет

СЕГОДНЯ 08:06 2019-08-19T08:10:17+03:00

Света не будет целый день. Фото: архив "КП"

Электричества не будет с 8.00 до 15.00

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19 августа, в понедельник, в столице Республики Крым произойдет отключение электричества, которое коснется относительно небольшой части города.

Энергетики ведут капитальный ремонт электросетей, проводятся и внеплановые работы, поэтому им приходится обесточивать линии.

ГУП "Крымэнерго" сообщает, что небольшие неудобства, которые сейчас терпят потребители обернутся надежным электроснабжением. Свет пропадет с восьми утра до пяти вечера.

Где не будет света в Симферополе 19 августа:

улица Азовская 2-28 (чет), 1-31 (нечет)

переулок Альпинистов/Азовская 24/10

улица Ухтомского/Азовская 35/2

Каменский массив:

садовые товарищества – «Гвоздика», «Звездочка», «Локомотивец», «Бодрость» и «Здоровье».

ИСТОЧНИК KP.RU