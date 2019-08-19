В Севастополь совершает переход тральщик «Иван Антонов»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-19T10:45:18+03:00

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В настоящее время новейший морской тральщик проекта 12700 «Иван Антонов» направляется с Балтийского флота домой, на пункт базирования Черноморского флота, в город-герой Севастополь.

Корабля принимал участие в главном Военно-Морском параде в Санкт-Петербурге.

- В настоящее время корабль находится в Северном море и направляется в пролив Ла-Манш для дальнейшего выхода в Атлантический океан, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Для экипажа корабля это первый межфлотский переход. Черноморцы преодолеют свыше 5 тысяч морских миль и заодно проведут серию корабельных учений.

«Иван Антонов» - это корабль противоминной обороны, на его борту находятся телеуправляемые и автономные подводные аппараты для уничтожения различных типов морских мин.

ИСТОЧНИК KP.RU