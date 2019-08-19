В крымских горах за выходные спасли 9 человек

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-19T12:01:17+03:00

При этом двое из туристов были травмированы

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Крымским спасателям за последние двое суток пришлось 5 раз выезжать в горы для эвакуации туристов. В основном, помощь требовалась заблудившимся и оказавшимся в труднодоступных местах без соответствующей подготовки людям, однако двое эвакуируемых нуждались в медицинской помощи.

В обоих случаях туристы не смогли самостоятельно передвигаться из-за переломов ног. Первая пострадавшая - жительница Харьковской области, сломавшая ногу на спуске с горы «Чатыр-Даг».Сотрудники «Крым-спас» эвакуировали девушку с помощью носилок и доставили в Алушту для оказания медпомощи.

Спасатели оказали первую помощь при переломе на месте зафиксировав конечность пострадавшей. Фото: пресс -служба МЧС Республики Крым

Позднее от диспетчера скорой помощи спасателям поступило сообщение, что мужчина сломал ногу и находится на неизвестном ему участке тропы Голицына, близ поселка Новый Свет. Сотрудники МЧС Крыма сумели обнаружить пострадавшего, наложить ему вакуумную шину и доставили в Судакскую больницу.

- Даже самый безобидный поход в горы по известному маршруту может обернуться бедой, если к нему отнестись без подготовки. Чаще всего туристы элементарные правила нарушают: не берут теплую одежду, идут в горы в не предусмотренной для походов обуви, - прокомментировал ситуацию министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU