В крымских горах за выходные спасли 9 человек
Крымским спасателям за последние двое суток пришлось 5 раз выезжать в горы для эвакуации туристов. В основном, помощь требовалась заблудившимся и оказавшимся в труднодоступных местах без соответствующей подготовки людям, однако двое эвакуируемых нуждались в медицинской помощи.
В обоих случаях туристы не смогли самостоятельно передвигаться из-за переломов ног. Первая пострадавшая - жительница Харьковской области, сломавшая ногу на спуске с горы «Чатыр-Даг».Сотрудники «Крым-спас» эвакуировали девушку с помощью носилок и доставили в Алушту для оказания медпомощи.
Спасатели оказали первую помощь при переломе на месте зафиксировав конечность пострадавшей. Фото: пресс -служба МЧС Республики Крым
Позднее от диспетчера скорой помощи спасателям поступило сообщение, что мужчина сломал ногу и находится на неизвестном ему участке тропы Голицына, близ поселка Новый Свет. Сотрудники МЧС Крыма сумели обнаружить пострадавшего, наложить ему вакуумную шину и доставили в Судакскую больницу.
- Даже самый безобидный поход в горы по известному маршруту может обернуться бедой, если к нему отнестись без подготовки. Чаще всего туристы элементарные правила нарушают: не берут теплую одежду, идут в горы в не предусмотренной для походов обуви, - прокомментировал ситуацию министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU