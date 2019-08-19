2019-08-19T17:24:40+03:00
Дом. Семья

В августе из-за бешеных лис объявили карантин в двух крымских селах

Случаи болезни зафиксированы в Бахчисарайском и Красногвардейском районах
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Дикие лисы часто становятся жертвой бешенства. Фото: Сергей ЖдановДикие лисы часто становятся жертвой бешенства. Фото: Сергей Жданов
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За август в Крыму было выявлено два случая бешенства на частных территориях. Переносчиками заразы оказались лисы.

Первый случай зафиксировали в поселке городского типа Почтовое, расположенного в Бахчисарайском районе. Там больное животное забралось на территорию одного из частных домовладений. Позднее похожая ситуация сложилась в селе Ближнее Красногвардейского района.

Сейчас на территории этих поселков введен карантин.

- Во время действия ограничительных мероприятий запрещена торговля домашними животными на карантинной территории, вывоз за ее пределы кошек и собак, проведение выставок, а также обучающие занятия для собак, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Крым.

В ведомстве также отметили, что всего на территории Республики Крым и города Севастополь в 2019 году зафиксировано 24 случая заболевания бешенством. В шести случаях носителями были собаки, еще в шести - лисы. Пять случаев приходится на кошек и котов, кроме того, было обнаружено 3 больных волка и один шакал. У крупного рогатого скота заболевание было обнаружено только в двух случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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