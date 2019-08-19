Появилось видео, как в Ялте задерживали чиновников-взяточников

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-19T17:22:54+03:00

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На Южном берегу Крыма сотрудники полиции задержали должностных лиц, подозреваемых в коррупции.

- Собрана доказательственная база и задержаны двое служащих департамента муниципального контроля администрации города Ялты, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/726862" frameborder="0"></iframe> Как в Ялте задерживали взяточников.Подозреваемыми стали служащие департамента муниципального контроля администрации города Ялты. Видео: пресс-служба МВД по РК! другой источник

Чиновники подозреваются в получении денег, которые они получали за то, что смотрели сквозь пальцы на грубые нарушения земельного закона, правил благоустройства и торговли.

Подозреваемых прихватили на «горячем»: полицейские зафиксировали факт вымогательства взятки в размере 220 тысяч рублей от хозяина торгового объекта в поселке Форос.

Людям в погонах удалось задержать и посредников, причастных к передаче взятки сотрудникам мэрии Ялты. Деньги должны были защитить от ответственности нарушителей земельного законодательства. На подозреваемых в ГСУ СК РФ по Республике Крым завели уголовное дело за посредничество во взяточничестве.

Но на этом еще рано ставить точку: очистка мэрии Ялты от коррупционеров продолжается.

Граждан, у которых вымогали взятки чиновники департамента муниципального контроля администрации Ялты, просят позвонить по телефону: +7(978) 780-79-57.

ИСТОЧНИК KP.RU