Киркоров провожает "остатки лета" в Керчи
Известный артист Филип Киркоров регулярно радует своих поклонников концертами на Крымском полуострове.
- Ну вот мы и на месте. Керчь, - такой пост появился на странице fkirkorov в Instagram. - Продолжаем Летний Тур 2019, а точнее, заканчиваем его и провожаем остатки лета вместе в Крыму!
На фотографии сам Филипп Киркоров возле въездной стелы «Керчь». Он яркий, позитивный и креативный. Сама энергия в чистом виде!
Фанаты отреагировали, как и должно: Равных нет. Ты - суперзвезда! Спасибо за красочное и радостное шоу! Равных нет!!!
Чуть раньше звездный певец побывал на гастролях на Южном берегу Крыма.
В перерывах между выступлениями он посетил в Большой Ялте знаменитый храм в Форосе.
- Красив, как бог, - признались ему в чувствах поклонницы.
ИСТОЧНИК KP.RU