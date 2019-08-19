Киркоров провожает "остатки лета" в Керчи

СЕГОДНЯ 18:20 2019-08-19T19:10:49+03:00

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Известный артист Филип Киркоров регулярно радует своих поклонников концертами на Крымском полуострове.

- Ну вот мы и на месте. Керчь, - такой пост появился на странице fkirkorov в Instagram. - Продолжаем Летний Тур 2019, а точнее, заканчиваем его и провожаем остатки лета вместе в Крыму!

На фотографии сам Филипп Киркоров возле въездной стелы «Керчь». Он яркий, позитивный и креативный. Сама энергия в чистом виде!

Фанаты отреагировали, как и должно: Равных нет. Ты - суперзвезда! Спасибо за красочное и радостное шоу! Равных нет!!!

Чуть раньше звездный певец побывал на гастролях на Южном берегу Крыма.

В перерывах между выступлениями он посетил в Большой Ялте знаменитый храм в Форосе.

- Красив, как бог, - признались ему в чувствах поклонницы.

ИСТОЧНИК KP.RU