2019-08-19T19:25:34+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Севастополе: мусоровоз протаранил 15 автомобилей

Кроме того, грузовик повредил газопровод [фото]
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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КамАз протаранил 15 автомобилей и вылетел на обочину. Фото: соцсетиКамАз протаранил 15 автомобилей и вылетел на обочину. Фото: соцсети
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Мусоровоз на базе грузовика КамАЗ устроил массовое ДТП в Севастополе. В результате аварии парализовано движение на улице Шабалина, кроме того, очевидцы сообщают, что вылетевший с дороги грузовик повредил газопровод.

Из -за ДТП движение по улице было парализовано. Фото: соцсети

Из -за ДТП движение по улице было парализовано. Фото: соцсети

- Причины произошедшего уточняются, на данный момент наша основная версия - неисправность мусоровоза. Какая именно - покажет только экспертиза. Было повреждено 15 автомобилей, однако к счастью пострадавших среди людей нет, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Управления МВД по Севастополю.

Сумма нанесенного ущерба пока также неизвестна, отметили в ведомстве. Однако на фотографиях, которыми свидетели происшествия активно делятся в соцсетях, видно, что многие автомобили серьезно повреждены и требуют дорогостоящего ремонта.

Многие из автомобилей серьезно повреждены. Фото: соцсети

Многие из автомобилей серьезно повреждены. Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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