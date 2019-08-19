Массовое ДТП в Севастополе: мусоровоз протаранил 15 автомобилей

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-19T19:25:34+03:00

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Мусоровоз на базе грузовика КамАЗ устроил массовое ДТП в Севастополе. В результате аварии парализовано движение на улице Шабалина, кроме того, очевидцы сообщают, что вылетевший с дороги грузовик повредил газопровод.

Из -за ДТП движение по улице было парализовано. Фото: соцсети

- Причины произошедшего уточняются, на данный момент наша основная версия - неисправность мусоровоза. Какая именно - покажет только экспертиза. Было повреждено 15 автомобилей, однако к счастью пострадавших среди людей нет, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Управления МВД по Севастополю.

Сумма нанесенного ущерба пока также неизвестна, отметили в ведомстве. Однако на фотографиях, которыми свидетели происшествия активно делятся в соцсетях, видно, что многие автомобили серьезно повреждены и требуют дорогостоящего ремонта.

Многие из автомобилей серьезно повреждены. Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU