Черноморский флот начал масштабные учения в Крыму

СЕГОДНЯ 19:46 2019-08-19T19:54:34+03:00

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На Крымском полуострове стартовали командно-штабные учения по управлению силами на Черноморском флоте.

- Отрабатываются действия по управлению силами флота при приведении их в высшие степени готовности, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Идет речь об отработке взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.

В масштабных учениях принимают участие органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, все основные корабельные и береговые соединения, а также подразделения морской авиации Черноморского Флота.

Сейчас из Санкт-Петербурга в Севастополь направляется новейший морской тральщик проекта 12700 «Иван Антонов». Корабль уже подходит к проливу Ла-Манш.

ИСТОЧНИК KP.RU