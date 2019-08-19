Черноморский флот начал масштабные учения в Крыму
На Крымском полуострове стартовали командно-штабные учения по управлению силами на Черноморском флоте.
- Отрабатываются действия по управлению силами флота при приведении их в высшие степени готовности, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Идет речь об отработке взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.
В масштабных учениях принимают участие органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, все основные корабельные и береговые соединения, а также подразделения морской авиации Черноморского Флота.
Сейчас из Санкт-Петербурга в Севастополь направляется новейший морской тральщик проекта 12700 «Иван Антонов». Корабль уже подходит к проливу Ла-Манш.
ИСТОЧНИК KP.RU