Погода в Крыму на 20 августа: ветрено и тепло до +30

СЕГОДНЯ 06:39 2019-08-20T06:39:32+03:00

День вполне можно провести у моря. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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20 августа, во вторник, на Крымском полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха ночью днем 28…30º.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Временами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

В Керчи облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

ИСТОЧНИК KP.RU