В Симферополе 20 августа частично отключат свет

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-20T09:05:09+03:00

Света не будет целый день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Электричества не будет с 8.00 до 17.00

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20 августа, во вторник в в столице Республики Крым пропадет свет.

В зоне отключения энергии находится почти два десятка садовых товариществ в Каменском массиве.

Причина временных неудобств для жителей, которые не смогут воспользоваться стиральными машинами, фенами и микроволновками - ремонтные работы на электролиниях и оборудовании.

Энергетики целый день, с восьми утра до пяти вечера, будут приводить в порядок трансформаторы и другое специальное оборудование.

И так, где в Симферополе не будет электричества:

Каменский массив:

садовые товарищества - «Авиатор», «Автобусник», «Автобусник 2», «Энергия», «Скала», «Степное», «Шинник», «Домостроитель», «Привал», «Бодрость», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель», «Водник», «Полет», «Пчелка» и «Автомобилист».

ИСТОЧНИК KP.RU