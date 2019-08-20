2019-08-20T09:05:09+03:00
Общество

В Симферополе 20 августа частично отключат свет

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Света не будет целый день.Света не будет целый день.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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20 августа, во вторник в в столице Республики Крым пропадет свет.

В зоне отключения энергии находится почти два десятка садовых товариществ в Каменском массиве.

Причина временных неудобств для жителей, которые не смогут воспользоваться стиральными машинами, фенами и микроволновками - ремонтные работы на электролиниях и оборудовании.

Энергетики целый день, с восьми утра до пяти вечера, будут приводить в порядок трансформаторы и другое специальное оборудование.

И так, где в Симферополе не будет электричества:

Каменский массив:

садовые товарищества - «Авиатор», «Автобусник», «Автобусник 2», «Энергия», «Скала», «Степное», «Шинник», «Домостроитель», «Привал», «Бодрость», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель», «Водник», «Полет», «Пчелка» и «Автомобилист».

ИСТОЧНИК KP.RU

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