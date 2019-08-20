В Симферополе 20 августа частично отключат свет
20 августа, во вторник в в столице Республики Крым пропадет свет.
В зоне отключения энергии находится почти два десятка садовых товариществ в Каменском массиве.
Причина временных неудобств для жителей, которые не смогут воспользоваться стиральными машинами, фенами и микроволновками - ремонтные работы на электролиниях и оборудовании.
Энергетики целый день, с восьми утра до пяти вечера, будут приводить в порядок трансформаторы и другое специальное оборудование.
И так, где в Симферополе не будет электричества:
Каменский массив:
садовые товарищества - «Авиатор», «Автобусник», «Автобусник 2», «Энергия», «Скала», «Степное», «Шинник», «Домостроитель», «Привал», «Бодрость», «Ягодка-Крым», «Садовод», «Изыскатель», «Водник», «Полет», «Пчелка» и «Автомобилист».
ИСТОЧНИК KP.RU