В Севастополе рассказали, есть ли проблемы с обеспечением льготными лекарствами
Чаще всего это связано с невыходом а закупочные процедуры поставщиков
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В Севастополе рассказали, как обстоят дела с выдачей льготных лекарств. Исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения Сергей Шеховцев сообщил, что ситуация стабильная, но есть некоторые проблемы с обеспечением конкретными позициями.
- Чаще всего это связано с невыходом на закупочные процедуры поставщиков. Мы продолжаем прилагать усилия, - передает ForPost слова Шеховцева.
По его словам, объявляются повторные конкурсы.
Глава депздрава также сообщил, что в основном проблемы с обеспечением льготными лекарствами возникают из-за референтных цен.
ИСТОЧНИК KP.RU