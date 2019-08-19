В Севастополе рассказали, есть ли проблемы с обеспечением льготными лекарствами

СЕГОДНЯ 22:33 2019-08-19T22:33:10+03:00

Чаще всего это связано с невыходом а закупочные процедуры поставщиков

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В Севастополе рассказали, как обстоят дела с выдачей льготных лекарств. Исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения Сергей Шеховцев сообщил, что ситуация стабильная, но есть некоторые проблемы с обеспечением конкретными позициями.

- Чаще всего это связано с невыходом на закупочные процедуры поставщиков. Мы продолжаем прилагать усилия, - передает ForPost слова Шеховцева.

По его словам, объявляются повторные конкурсы.

Глава депздрава также сообщил, что в основном проблемы с обеспечением льготными лекарствами возникают из-за референтных цен.

ИСТОЧНИК KP.RU