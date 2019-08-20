В Крыму не отчитавшийся о доходах депутат сдал мандат

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-20T09:44:34+03:00

По закону депутат должен был отчитаться о своих доходах и расходах. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

В Черноморском районе раньше времени прекращены полномочия депутата. Его лишили мандата из-за того, что он нарушил закон и не подал сведения о доходах и расходах.

- Установлено, что депутат сельского совета Далековского сельского поселения Черноморского муниципального района не исполнил требования закона и не представил в установленные сроки необходимые сведения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Проверка, которую учинило надзорное ведомство, выявила, что не выполняются требования антикоррупционного законодательства. Поэтому прокурор Черноморского района и внес в адрес Далековского сельского совета представление.

- По результатам его рассмотрения полномочия депутата прекращены досрочно, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU