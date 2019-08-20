2019-08-20T09:44:34+03:00
Происшествия

В Крыму не отчитавшийся о доходах депутат сдал мандат

Полномочий лишился народный избранник в Черноморском районе
Галина КОВАЛЕНКО
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По закону депутат должен был отчитаться о своих доходах и расходах.По закону депутат должен был отчитаться о своих доходах и расходах.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Черноморском районе раньше времени прекращены полномочия депутата. Его лишили мандата из-за того, что он нарушил закон и не подал сведения о доходах и расходах.

- Установлено, что депутат сельского совета Далековского сельского поселения Черноморского муниципального района не исполнил требования закона и не представил в установленные сроки необходимые сведения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Проверка, которую учинило надзорное ведомство, выявила, что не выполняются требования антикоррупционного законодательства. Поэтому прокурор Черноморского района и внес в адрес Далековского сельского совета представление.

- По результатам его рассмотрения полномочия депутата прекращены досрочно, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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