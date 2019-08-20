На неделе в Симферополе откроется новый детский сад
Комиссия министерства строительства Крыма побывала в стенах нового детского сада на улице Балаклавской в Симферополе. Чиновники вместе с руководством садика определяли, соответствует ли объект утвержденной документации.
- Комиссия оценила отделку здания, оборудование пищеблоков, санузлов, спальных и игровых комнат, а также благоустройство территории, - рассказали в пресс-службе министерства строительства.
Напомним, в сентябре 2017 года чиновники уже сообщали о высокой степени готовности 5-ти объектов строительства в крымской столице. В том числе - садика на "Пневматике". К концу августа 2019 года дошкольное учреждение на 260 мест, наконец, готово на 100%.
- Было принято решение сдать объект в эксплуатацию, - сообщает пресс-служба Минстроя Крыма.
Чиновники заявляют, что новый детский сад откроет свои двери уже на этой неделе.
Кроме того, до конца августа спецкомиссия отправится в Евпаторию, чтобы определить судьбу детского сада «Золотая рыбка».
ИСТОЧНИК KP.RU