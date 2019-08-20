2019-08-20T11:52:22+03:00
Общество

На неделе в Симферополе откроется новый детский сад

Дошкольное учреждение в микрорайоне "Пневматика" готово на 100%
Олег МЫЛЬНИКОВ
Поделиться:
Детский сад в симферопольском микрорайоне "Пневматика" готов к эксплуатации. Фото пресс-службы министерства строительства Крыма.Детский сад в симферопольском микрорайоне "Пневматика" готов к эксплуатации. Фото пресс-службы министерства строительства Крыма.
Изменить размер текста:

Комиссия министерства строительства Крыма побывала в стенах нового детского сада на улице Балаклавской в Симферополе. Чиновники вместе с руководством садика определяли, соответствует ли объект утвержденной документации.

- Комиссия оценила отделку здания, оборудование пищеблоков, санузлов, спальных и игровых комнат, а также благоустройство территории, - рассказали в пресс-службе министерства строительства.

Напомним, в сентябре 2017 года чиновники уже сообщали о высокой степени готовности 5-ти объектов строительства в крымской столице. В том числе - садика на "Пневматике". К концу августа 2019 года дошкольное учреждение на 260 мест, наконец, готово на 100%.

- Было принято решение сдать объект в эксплуатацию, - сообщает пресс-служба Минстроя Крыма.

Чиновники заявляют, что новый детский сад откроет свои двери уже на этой неделе.

Кроме того, до конца августа спецкомиссия отправится в Евпаторию, чтобы определить судьбу детского сада «Золотая рыбка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму не отчитавшийся о доходах депутат сдал мандат
Улицу Гоголя в Севастополе ремонтируют по ночам
В Симферополе 20 августа частично отключат свет
Погода в Крыму на 20 августа: ветрено и тепло до +30
В Севастополе рассказали, есть ли проблемы с обеспечением льготными лекарствами
Черноморский флот начал масштабные учения в Крыму
Массовое ДТП в Севастополе: мусоровоз протаранил 15 автомобилей
Киркоров провожает "остатки лета" в Керчи
На автовокзале в Саках произошел переполох из-за двух подушек
Появилось видео, как в Ялте задерживали чиновников-взяточников
В августе из-за бешеных лис объявили карантин в двух крымских селах
В крымских горах за выходные спасли 9 человек
В Саках таксист обокрал клиентку
В Севастополь из Санкт-Петербурга совершает переход тральщик «Иван Антонов»
В Симферополе 19 августа частично отключат свет
Погода в Крыму на 19 августа: дождь и тепло до + 29
На ялтинском пляже пенсионер из-за ревности зарезал ножом мужчину
Недалеко от Ялты туристов чуть не унесло в открытое море на катамаране
Из-за высокой пожарной опасности в Ялте до 30 сентября запретили охотиться