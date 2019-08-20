На неделе в Симферополе откроется новый детский сад

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-20T11:52:22+03:00

Детский сад в симферопольском микрорайоне "Пневматика" готов к эксплуатации. Фото пресс-службы министерства строительства Крыма.

Дошкольное учреждение в микрорайоне "Пневматика" готово на 100%

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Комиссия министерства строительства Крыма побывала в стенах нового детского сада на улице Балаклавской в Симферополе. Чиновники вместе с руководством садика определяли, соответствует ли объект утвержденной документации.

- Комиссия оценила отделку здания, оборудование пищеблоков, санузлов, спальных и игровых комнат, а также благоустройство территории, - рассказали в пресс-службе министерства строительства.

Напомним, в сентябре 2017 года чиновники уже сообщали о высокой степени готовности 5-ти объектов строительства в крымской столице. В том числе - садика на "Пневматике". К концу августа 2019 года дошкольное учреждение на 260 мест, наконец, готово на 100%.

- Было принято решение сдать объект в эксплуатацию, - сообщает пресс-служба Минстроя Крыма.

Чиновники заявляют, что новый детский сад откроет свои двери уже на этой неделе.

Кроме того, до конца августа спецкомиссия отправится в Евпаторию, чтобы определить судьбу детского сада «Золотая рыбка».

ИСТОЧНИК KP.RU