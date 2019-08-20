2019-08-20T13:08:03+03:00
Происшествия

В Крыму за сутки в ДТП погибло два человека

Еще 12 получили травмы разной степени тяжести
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по КрымуФото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму
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В Крыму за сутки в авариях пострадали 12 человек и двое погибли. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.

Первое ДТП произошло утром 19 августа – в Евпатории столкнулись «Хонда» и «Камаз» - пострадал один человек.

Еще три дорожных происшествия случились в Ленинском районе. В одном случае водитель выехал на встречную полосу трассы «Таврида». При столкновении шесть человек пострадали и один погиб. Второе ДТП унесло жизнь еще одного человека, пять пострадали. Авария произошла из-за того, что водитель ВАЗ 2106 не справился с управлением и врезался в ограждение.

Затем в Ленинском районе произошла еще одна авария - столкнулись FORD Focus, OPEL Astra и NISSAN Almera.

- Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, которые своевременно провели мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, обозначив рабочую зону с помощью сигнальных конусов, и оказали доврачебную помощь пострадавшей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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