Крымские посевы подсолнечников атакуют вредные гусеницы

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-20T13:45:05+03:00

Насекомое выедает цветки растений и их семена

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Подсолнечниковую огневку (так зовут вредителя) зафиксировали специалисты отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК.

- На выявление вредителя обследовано 11,8 тыс. га подсолнечника. Отмечена вредоносность гусениц на 0,28 тыс.га повсеместно. Средняя численность зафиксирована на уровне 1,2 гусениц на корзинку. Это не превышает экономический порог вредоносности (ЭПВ), - сообщили Крымскому информационному агентству в Россельхозцентре.

Насекомое выедает цветки подсолнечников и их семена, также паразит проделывает ходы в донце корзинки и оплетает их паутиной.

Отдел защиты растений предупреждает руководителей сельских хозяйств, что нужно обследовать посевы и своевременно обрабатывать их пестицидами.

ИСТОЧНИК KP.RU