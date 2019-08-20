2019-08-20T13:45:05+03:00
Общество

Крымские посевы подсолнечников атакуют вредные гусеницы

Насекомое выедает цветки растений и их семена
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
На выявление вредителя обследовано 11,8 тыс. га подсолнечникаНа выявление вредителя обследовано 11,8 тыс. га подсолнечникаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Подсолнечниковую огневку (так зовут вредителя) зафиксировали специалисты отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК.

- На выявление вредителя обследовано 11,8 тыс. га подсолнечника. Отмечена вредоносность гусениц на 0,28 тыс.га повсеместно. Средняя численность зафиксирована на уровне 1,2 гусениц на корзинку. Это не превышает экономический порог вредоносности (ЭПВ), - сообщили Крымскому информационному агентству в Россельхозцентре.

Насекомое выедает цветки подсолнечников и их семена, также паразит проделывает ходы в донце корзинки и оплетает их паутиной.

Отдел защиты растений предупреждает руководителей сельских хозяйств, что нужно обследовать посевы и своевременно обрабатывать их пестицидами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Симферополь выставили 18 мраморных и бронзовых скульптур
В Керчи мужчина сжег парализованную престарелую мать
Исторический фестиваль в Севастополе «Русская Троя»: полная программа
В Крыму за сутки в ДТП погибло два человека
В Симферополе к 1 сентября откроется новый детский сад
В Крыму не отчитавшийся о доходах депутат сдал мандат
Улицу Гоголя в Севастополе ремонтируют по ночам
В Симферополе 20 августа частично отключат свет
Погода в Крыму на 20 августа: ветрено и тепло до +30
В Севастополе рассказали, есть ли проблемы с обеспечением льготными лекарствами
Черноморский флот начал масштабные учения в Крыму
Массовое ДТП в Севастополе: мусоровоз протаранил 15 автомобилей
Киркоров провожает "остатки лета" в Керчи
На автовокзале в Саках произошел переполох из-за двух подушек
Появилось видео, как в Ялте задерживали чиновников-взяточников
В августе из-за бешеных лис объявили карантин в двух крымских селах
В крымских горах за выходные спасли 9 человек
В Саках таксист обокрал клиентку
В Севастополь из Санкт-Петербурга совершает переход тральщик «Иван Антонов»
В Симферополе 19 августа частично отключат свет
Погода в Крыму на 19 августа: дождь и тепло до + 29
На ялтинском пляже пенсионер из-за ревности зарезал ножом мужчину
Недалеко от Ялты туристов чуть не унесло в открытое море на катамаране
Из-за высокой пожарной опасности в Ялте до 30 сентября запретили охотиться