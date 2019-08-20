В аэропорту Симферополь выставили 18 мраморных и бронзовых скульптур

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-20T14:54:25+03:00

Выставка будет проходить до 20 сентября. Фото: пресс-служба международного аэропорта Симферополь

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В международном аэропорту Симферополь проходит выставка «Защитникам русской земли».

- В терминале выставлены 18 бронзовых и мраморных скульптур, посвященные как выдающимся соотечественникам, так и героическим эпизодам истории страны, - сообщает пресс-служба международного аэропорта Симферополь.

Автор композиций - Роман Фашаян, заслуженный художник России, которые лично провел первую экскурсию для гостей и представителей газет и телеканалов.

Большая часть произведений искусства посвящена Великой Отечественной войне. Зал украсили фигуры великих советских маршалов: Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева и Александра Василевского.

Есть здесь и скульптуры Юрия Никулина и Зиновия Гердта - эти известные артисты с оружием в руках защищали страну в лихую годину.

На выставке можно оценить и таланты юных художников. В терминале экспонируются около 20 картин учащихся московской детской художественной школы. Выставка будет проходить до 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU