Бросил все, уехал в штаты: Крымчанин жалеет, что променял квартиру в Симферополе на съемное жилье в Америке

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-20T17:24:25+03:00

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Видеоблогер Алекс Брежнев опубликовал ролик, в котором он сожалеет, что 20 лет назад переехал в Америку. В 25 лет он жил в районе Маршалла Жукова в Симферополе.

- В 25 лет я купил квартиру Симферополе за 8 тысяч рублей во времена Советского Союза по иронии судьбы у женщины, которая эмигрировала в Израиль. Тогда у меня был небольшой бизнес. Но потом квартиру я продал и переехал в США, - рассказывает Брежнев.

Он с ностальгией отмечает, что мог бы не продавать недвижимость и вернуться в любимый Симферополь, потому что жизнь «за бугром» его уже не очень прельщает.

- Сейчас меня тянет туда, где прошли мои лучшие годы. Ни в какие Нью-Йорки и Лос-Анджелесы я не хочу, а Симферополь люблю, - говорит блогер.

Он отмечает, что единственной заботой на чужбине было оплатить ежемесячно 500 долларов за комнату.

Приехал из Америки домой на Родину. .Блогер вернулся в Симферополь спустя 20 лет. Видео: Алекс Брежнев

- Я жил на съемных квартирах в различных американских «помойках». Был очень удивлен, что снаружи все красиво, а внутри такая отсталость. Мне снилась в Америке моя квартирка, в голове одни заботы - как заплатить за съемную комнату. Не думал, о том, что могу наслаждаться жизнью. Только про 500 долларов, которые нужно отдавать каждый месяц, - делится блогер картинами «красивой жизни» в штатах.

Алекс вспомнил, как во времена Советского Союза можно было месяц прожить «на тушенке и макаронах», даже если не работаешь.

- А в Америке так нельзя. Месяц не поработал и все – будешь бомжом под мостом, -резюмирует Брежнев.

При этом в ролике нет речи о том, что автор переезжает обратно, потому некоторые пользователи, просмотревшие видеоролик, посоветовали переехать.

- Алекс, возвращайся домой! На кой тебе эта Америка, брат? Это ж Родина, тут ты свой, - пишет Петр.

Анна отмечает, что в свое время вернулась домой и нисколько об этом не жалеет:

- Боже, как я рада, что ломанула в свое время назад домой из Греции. Побросала вещи в чемодан и вперед! И сейчас – хочу – в лес, по грибы-ягоды. Хочу – в кино. Хочу – в парке с книгой посижу. Хочу – в театр схожу. Хочу – на лавке с соседями за жизнь потрещу. Какая благодать и благолепие жить дома!

ИСТОЧНИК KP.RU