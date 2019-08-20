2019-08-20T17:24:25+03:00
Общество

Бросил все, уехал в штаты: Крымчанин жалеет, что променял квартиру в Симферополе на съемное жилье в Америке

Единственной заботой на чужбине было оплатить ежемесячно 500 долларов за комнату
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
Изменить размер текста:

Видеоблогер Алекс Брежнев опубликовал ролик, в котором он сожалеет, что 20 лет назад переехал в Америку. В 25 лет он жил в районе Маршалла Жукова в Симферополе.

- В 25 лет я купил квартиру Симферополе за 8 тысяч рублей во времена Советского Союза по иронии судьбы у женщины, которая эмигрировала в Израиль. Тогда у меня был небольшой бизнес. Но потом квартиру я продал и переехал в США, - рассказывает Брежнев.

Он с ностальгией отмечает, что мог бы не продавать недвижимость и вернуться в любимый Симферополь, потому что жизнь «за бугром» его уже не очень прельщает.

- Сейчас меня тянет туда, где прошли мои лучшие годы. Ни в какие Нью-Йорки и Лос-Анджелесы я не хочу, а Симферополь люблю, - говорит блогер.

Он отмечает, что единственной заботой на чужбине было оплатить ежемесячно 500 долларов за комнату.

Приехал из Америки домой на Родину. .Блогер вернулся в Симферополь спустя 20 лет. Видео: Алекс Брежнев

- Я жил на съемных квартирах в различных американских «помойках». Был очень удивлен, что снаружи все красиво, а внутри такая отсталость. Мне снилась в Америке моя квартирка, в голове одни заботы - как заплатить за съемную комнату. Не думал, о том, что могу наслаждаться жизнью. Только про 500 долларов, которые нужно отдавать каждый месяц, - делится блогер картинами «красивой жизни» в штатах.

Алекс вспомнил, как во времена Советского Союза можно было месяц прожить «на тушенке и макаронах», даже если не работаешь.

- А в Америке так нельзя. Месяц не поработал и все – будешь бомжом под мостом, -резюмирует Брежнев.

При этом в ролике нет речи о том, что автор переезжает обратно, потому некоторые пользователи, просмотревшие видеоролик, посоветовали переехать.

- Алекс, возвращайся домой! На кой тебе эта Америка, брат? Это ж Родина, тут ты свой, - пишет Петр.

Анна отмечает, что в свое время вернулась домой и нисколько об этом не жалеет:

- Боже, как я рада, что ломанула в свое время назад домой из Греции. Побросала вещи в чемодан и вперед! И сейчас – хочу – в лес, по грибы-ягоды. Хочу – в кино. Хочу – в парке с книгой посижу. Хочу – в театр схожу. Хочу – на лавке с соседями за жизнь потрещу. Какая благодать и благолепие жить дома!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ищем казино, где проигрываются в пух и прах: Режиссер ленты «Гардемарины-4» рассказала о съемках в Крыму
В Крыму 24 августа боевые самолеты и вертолеты ЧФ устроят воздушное шоу
В аэропорту Симферополь выставили 18 мраморных и бронзовых скульптур
В Керчи мужчина сжег парализованную престарелую мать
Крымские посевы подсолнечников атакуют вредные гусеницы
Исторический фестиваль в Севастополе «Русская Троя»: полная программа
В Крыму за сутки в ДТП погибло два человека
В Симферополе к 1 сентября откроется новый детский сад
В Крыму не отчитавшийся о доходах депутат сдал мандат
Улицу Гоголя в Севастополе ремонтируют по ночам
В Симферополе 20 августа частично отключат свет
Погода в Крыму на 20 августа: ветрено и тепло до +30
В Севастополе рассказали, есть ли проблемы с обеспечением льготными лекарствами
Черноморский флот начал масштабные учения в Крыму
Массовое ДТП в Севастополе: мусоровоз протаранил 15 автомобилей
Киркоров провожает "остатки лета" в Керчи
На автовокзале в Саках произошел переполох из-за двух подушек
Появилось видео, как в Ялте задерживали чиновников-взяточников
В августе из-за бешеных лис объявили карантин в двух крымских селах
В крымских горах за выходные спасли 9 человек
В Саках таксист обокрал клиентку
В Севастополь из Санкт-Петербурга совершает переход тральщик «Иван Антонов»
В Симферополе 19 августа частично отключат свет
Погода в Крыму на 19 августа: дождь и тепло до + 29
На ялтинском пляже пенсионер из-за ревности зарезал ножом мужчину
Недалеко от Ялты туристов чуть не унесло в открытое море на катамаране
Из-за высокой пожарной опасности в Ялте до 30 сентября запретили охотиться