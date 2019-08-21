Дожди и грозы: Прогноз погоды в Крыму на 21 августа

СЕГОДНЯ 07:02 2019-08-21T07:02:58+03:00

Местами возможно усиление ветра до 15 метров в секунду

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В Симферополе 21 августа переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 градусов, а днем 29…31 градусов.

В Севастополе в среду облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма сегодня также временами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 29…31°.

В Керчи будет небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 28…30°.

Температура морской воды:

В Черном море: в Феодосии 22°, Алуште 23°, Ялте 24°, в р-не горы Карадаг 22°, Севастополе 23…24°, Евпатории 24°, Черноморском 23°, в Керченском проливе 25°, в Азовском море 25°.

ИСТОЧНИК KP.RU