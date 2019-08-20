В Крыму скончался один из основателей Народного фронта

СЕГОДНЯ 19:56 2019-08-20T19:56:18+03:00

Святослав Компаниец стоял у истоков создания движения «Севастополь-Крым-Россия» в 2005 году

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На 59-м году жизни 19 августа скончался крымский журналист и общественник Святослав Компаниец, передает ForPost.

Святослав Компаниец был одним из основателей Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия». Это общественно-политическое движение, которое в украинский период боролось за то, чтобы Крым стал российской территорией. Оно было образовано в 2005 году Валерием Валерием Подъячим, Анатолием Лосем, Александром Кругловым и Юрием Бастриковым.

Некоторые члены его организации «Севастополь-Крым-Россия» были задержаны СБУ за «сепаратизм», они подвергались репрессиям со стороны Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU