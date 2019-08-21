2019-08-21T09:17:29+03:00
Общество

Русло реки Малый Салгир в Симферополе очистили на 60 процентов

Работы на объекте продолжаются
Александра КОРШУНОВА
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Со дна рабочие достают ил и мусорСо дна рабочие достают ил и мусорФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Симферополе продолжается очистка русла реки Малый Салгир. Работы уже выполнены на 60 процентов, рассказал начальник 3 участка капитального ремонта набережной реки Андрей Мясоедов.

- На участке от Киевской до впадения в Салгир завершена очистка, уже приступили к мощению русла бутовым камнем. На участке от улицы Киевской до реки Абдалка приступили к очистке берегов. Затем, на отрезке от реки Абдалка до проспекта Победы, идет очистка русла при помощи техники, - дополнил он.

Кроме этого, сейчас продолжается и ремонт мостов через реку Малый Салгир.

Всего там их 17, на сегодняшний день ремонтируется 12 мостов. Почти половина из этого количества готова на 90 процентов.

Также на набережной Малого Салгира уже стартовали работы по установке чугунных ограждений и покраске бетонных плит русла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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