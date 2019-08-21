2019-08-21T11:33:43+03:00
Общество

В Симферополе поймали мебельщика, который собрал с клиентов больше 700 тысяч рублей и скрывался в Калининграде

Мужчина признался в содеянном, ему грозит до пяти лет лишения свободы
Надежда ДАЦЮК
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Правоохранители повязали мужчину в аэропортуПравоохранители повязали мужчину в аэропортуФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе задержали 40-летнего мошенника, который собрал с клиентов предоплату за изготовление мебели, но заказы так и не выполнил.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, мужчина скрывался в Калининграде. От потерпевших он получил больше 700 тысяч рублей.

Десять симферопольцев отнесли заявления в полицию. Они сообщили, что заключили договоры с индивидуальным предпринимателем, внесли предоплату, но обещанного не выполнили.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее не судимый 40-летний житель Симферополя, - уточнили в пресс-службе.

В полиции рассказали, что долгое время мошенник скрывался в Калининграде, но все же решил вернуться в Симферополь. В аэропорту его задержали правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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